AK Partili Kabaktepe açıkladı: İşte İstanbul için son anket sonuçları....

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.İşte Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları:Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması gençlerle sohbet ederken yaptığı bir açıklamaydı. Bir seçim arefesinde açıklama yapıldığı için farklı değerlendirmelere neden oldu. Cumhurbaşkanımız hukuki sistemimiz açısından var olanı açıkladı.Daha çok seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş oluyor. Kararsız seçmen son 15 güne, çok az kısmı sandığa kadar kararsız. Seçmenin kararı bitmiştir dediğimiz bir seçim hiç yaşamadık. Yüzde 1'de olsa çok önemli bir rakam. Kararsızların oranı her geçen gün azalıyor. Azalmasında 2 tane temel nedeni var. Kampanyalar yapılıyor, bir kısmı karar veriyor. Bir de zaman geliyor.Posterlerin asıldığı, mitinglerinde yapıldığı bir seçim dönemini geçiriyoruz. İletişim mecralarının çeşitliliğinden istifade ediyoruz. Sosyal medyanın her birinin etkisi daha fazla. Etkisi yüzde 50'yi geçti.Bir çok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz. 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketi göreceğimizi biliyoruz. Kampanyaların iyi gittiğini düşünüyorum.Her bir seçimin kendisinden sonraki seçime olumlu-olumsuz etkisi vardır. İnsanlarımız yerel seçimlerde, tabii ki partilerinin siyasal duruşları var, ama vatandaşlar seçimin öznelliğine göre tercihini belirliyor.Cumhurbaşkanımız hemen hemen her gün 1-2 ile gidiyor. 24 Mart Pazar günü İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Murat Kurum Başkanla Atatürk Havalimanı'nda saat 14.00'te 'Büyük İstanbul Mitingi'mizi yapacağız. Miting yapmak bizim geleneğimizde var. O gelenek devam ediyor. Yüz binlerin üzerinde katılım bekliyoruz.Şu an İBB yönetimi 5 yılını 3 kelimeye sığdırdı; 'engelleniyorum, mağdurum, hatırlamıyorum.' 'Engelleniyorum' tezi algıdan ibaret. 57 dosyanın 56'sına imza atılmış. Siz 5 yılınızı 'engelliyorum, mağdurum' diye anlatamazsınız. Şimdi birde 'hatırlamıyorum' eklendi. Sizin getirdiğiniz 57 dosyanın 56'sına AK Parti evet dedi. Nasıl engellemiş oluyoruz.