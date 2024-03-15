TikTok yasağına ilk hamle! Ulusal güvenlik tehdidi olarak görülüyor

Merkezi Çin'de bulunan 1 milyardan fazla kullanıcıyla dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu TikTok'un Amerika'da yasaklanması için ilk adım atıldı. Amerika Temsilciler Meclisi 170 milyon kişinin ülke çapında platformu aktif şekilde kullandığını belirterek TikTok yasağını oylamaya sundu. Temsilciler Meslisi'nden ise 352 onay ile yasaya onay verildiği bildirildi.Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın 46'ıncı Başkanı Joe Biden, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin yasanın onaylanması halinde teklifi kabul ederek imzalayacağını duyurmuştu.Ancak Amerika'da yaklaşan genel seçimler nedeniyle gençler arasında popüler olan TikTok uygulamasının kapatılmasının siyasi bir sonucu olarak genç kitlenin oy kullanmamasından endişe eden Senato Yargı Başkanı Dick Durbin; “Genç seçmenlerden oluşan büyük bir grubu devre dışı bırakmak, yeniden seçilmek için bilinen en iyi strateji değil” dedi.Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Donald Trump CNBC'ye verdiği bir röportajında TikTok'un yasaklanmasına karşı çıktığını ancak yasaklanamsı halinde ise ''halk düşmanı'' olarak nitelendirdiği Facebook'un kar elde edeceğini ifade etmişti.Çin'in ByteDance şirketi bünyesinde bulunan TikTok'un kapatılmasına ilişkin asıl amacı ise Çin ve Amerika arasındaki krizlerde önemli bir rol oynadığı, uygulama üzerinden ise istihbarat toplama ihtimaline karşı, ulusal güvenliği tehdit ettiği düşüncesi ön plana çıkmakta.Amerika'lı yetkililerin TikTok'a 5 ay süre tanıyarak ByteDance şirketi ile bütün ilişkilerini kesmelerini istedi. Tiktok teklifi kabul etmezse ülke genelinde uygulama tamamen kısıtlanacak. Yasağa uymayam uygulama mağzalarına ise kullancı sayısına göre 5 bin dolar para cezası verileceğini, uygulama mağazaları Apple ve Google'ye ise 850 milyar dolar civarında para cezası uygulanacağı öğrenildi.ByteDance ve TikTok'tan henüz bir adım gelmezken, Amerika'nın yasağına ilişkin kaybedecekleri milyonlarca kullanıcının rakip uygulamalardan Youtube, Facebook, Snapchat ve İnstagram gibi platformlara yönelebilir.