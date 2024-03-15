Bakan Yerlikaya: SİBERGÖZ-26 operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen Sibergöz-26 operasyonda 75 şüpheli gözaltına alındı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; Diyarbakır merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Hatay ve Denizli'de operasyon düzenlendi. Facebook 'Marketplace' üzerinden 'Elektrikli Bisiklet Satışı' vaadiyle vatandaşları oltalama sitelerine yönlendirerek dolandıran ve yaklaşık 10 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Malatya merkezli Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; Facebook 'Marketplace' üzerinden 'Klima Satışı' vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; İstanbul merkezli Batman ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Sahte internet sitesinden İstanbul Karta para yüklemek isteyen müştekinin kart bilgilerini kullanarak hesapta bulunan parayı, kendi hesabına transfer eden ve instagram üzerinden, sosyal yardım amacıyla yatırım ve para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırarak 10 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte alışveriş siteleri üzerinden 'Karavan Satışı' ve 'Araç Satışı' vaadiyle 'Kapora Bedeli' adı altında para talep edip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; yurtdışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarını internet üzerinden mobil cihaz ve bilgisayarlar aracılığıyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayarak yaklaşık 25 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.Giresun ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; E-devlet sayfası görünümlü sahte internet sitesi ve farklı alışveriş siteleri üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandıran ve hesaplarında suç geliri elde ettiği tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.Adıyaman ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; alışveriş sitesi üzerinden 'Sahte Klima Satış İlanı' vererek başkalarına ait hesaplardan kendi hesabına para transfer eden ve sosyal medya üzerinden 'Para Yardımı' vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 3şüpheli yakalandı.Muğla ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya uygulamaları üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntü ve video paylaşımı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Bursa ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya uygulamaları üzerinden herkese açık müstehcen görüntü ve video paylaşımı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında' şeklinde açıklamada bulundu.