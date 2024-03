Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan emeklilere müjde: Ulaşım ücretsiz olacak

ABB Başkan adayı Altınok canlı yayında Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu açıkladı. Altınok, "ABB'nin şu an 20 milyar borcu var. Bütün şirketler batak, zararda. Eskiden kâr eden şirketler de şu an zararda. Çünkü arpalık oldu bu şirketler. 3,5 milyar borç 20 milyar oldu. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, hala satıyor.' dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Turgut Altınok, seçim çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara'nın Altındağ ilçesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Altınok daha sonra bir televizyon kanalındaki programa çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.ESNAFA 50 MİLYARLIK KAYNAK SAĞLANACAKİftar programındaki konuşmasında Altınok, 'Bizim çocuklar 5'inci kuşak. Altınok, esnaflıktan gelme, esnaf dostudur. Altınok kazanacak, inanın Ankara kazanacak. 1 yıl içinde Akyurt'taki fuar alanını bitireceğiz. En az 1 milyon turist gelecek. Ben eser yapmadım diyen bir belediye başkanı var. Bütçenin yüzde 4'ünü yardıma ayırmışsın. Yardım sözünü de doğru bulmuyorum. Vatandaşın parasını vatandaşa veriyorsun. Altınok'ta proje de çok eser de çok. Vatandaşımıza yaptığımız yardımlarla, esnafımıza yıllık 50 milyarlık kaynak sağlamış olacağız. Vatandaş, bölgesindeki ve mahallesindeki esnaftan alışveriş yapacak. Ankara'nın son 5 yılda ticaretine, sanayisine bir şey kazandırmamıştır.'SAHA KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORTurgut Altınok katıldığı bir televizyon programında da önemli açıklamalarda bulundu.Altınok'un konuşmalarından satır başları:'Saha seçimi kazandığımızı söylüyor. Alan iyi, saha iyi, sokak iyi. Ankara'mızın bütün ilçelerini gezdim. Bir taraftan da büyük ilçelerimiz var, 10 sefer gittiğim, 9 sefer gittiğimiz yerler var. Sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapıyoruz. Bir taraftan esnaf geziyorum. Sokak orada kendini daha çok gösteriyor. Vatandaşlarımızın ilgisi, sevgisi. Bol bol fotoğraf çektiriyoruz. Ankara'da saha iyi.'ABB'NİN BORCU 20 MİLYAR''Efendim ben yol yapmadım, yol yapsaydım trafik problemi mi olsaydı?' diyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Ankara'da 100 sözü var 99 tanesini yapmamış. Bugün Ankara'nın birçok köyünde su yok, kanal yok, yollar çukur, millet lastik, balans, ön takım parası ödemekten yoruldu. Şimdi 300 milyar bütçe bazı devlet bütçelerinden daha fazla. 'Ben yatırım yapmadım, yardım yaptım' diyor. Yardım aşağılayıcı bir cümle. Şu an yardımları yüzde 4'e düşürmüş. Sosyal medya başarısından dolayı sorduğunuzda sosyal yardım. Aslında çok yardım yaptığı yok. Yoğun bir reklam var. Sosyal medyada başarılı tabii. Rakamların hepsi elimizde. Yüzde 4 yardımları yaptı. 8'den 4'e düşürmüş. ABB'nin şu an 20 milyar borcu var. Bütün şirketler batak, zararda. Eskiden kâr eden şirketler de şu an zararda. Çünkü arpalık oldu bu şirketler. 3,5 milyar borç 20 milyar oldu. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, hala satıyor. Eskiden ABB, işçinin SGK primlerini kesip yatırıyordu. Şu an 8 milyar SGK'ya prim borcu var. Ankara'da 9 milyar yapılan bir iş varsa onu göstersinler. 8 milyarlık Ankara'da bir hizmet varsa, o da yok.EMEKLİLERE ÜCRETSİZ OTOBÜSEmeklilerimizle ilgili yeni yapacağımız birşey anlatayım. Ankara'daki emeklilerimiz ulaşımdan ücretsiz istifade edecekler. Bütün emeklilerimiz istifade edecekler. Otobüs minibüs esnafımızı da madur etmeyeceğiz. Çünkü otobüs esnafı bu dönemde battı. Esnafımızı da destekleyeceğiz. Emekli olan vatandaşımız günün her saatinde metro dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız. Tabi taksiciler için yapacağımız hizmet var.'ANKARA'DA 5 YILDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOK'Büyükşehirin devlet gibi bütçesi var. Yaptığı yatırım yoktur. Şirketler zarardadır. Ankara yönetilemiyor. Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez. Ticaret bu şehirde gelişebilir, ekonomi gelişebilir. Şehir ekonomisi gelişebilir. Sanayi gelişebilir. İşsizliğe çare bulabilir. Bugün 10 tane sanayi bölgemiz olsa yerli, yabancı yatırımcı hazır. 10 tane organize sanayi bölgesi ciddi bir ekonomik katkı sağlar, Ankara'nın ihracatını, ticaretini arttırır. Belediye başkanları şehrin şansıdır, şansızlığıdır. Belediye başkanı kentin geleceğini planlar, damgasını, mührünü vurabilir. Yatırımcı hazır ama Ankara'da 5 yıldır organize sanayi bölgesi yok.'