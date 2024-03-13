Başbakan Şerif'ten Türkiye'ye çağrı... Başkan Erdoğan'ı Pakistan'a davet etti

Pakistan'da Meclis oylamasıyla ikinci kez başbakan seçilen Şahbaz Şerif, Türkiye ile ikili ticaretin genişletilmesi çağrısı yaptı.Başbakan Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı'yı başkentteki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.Görüşmede Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi için ticaretin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin temel konularda birbirlerini sürekli desteklediklerini ve gelecekte de desteklemeye devam edeceklerini belirtti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeni görevi için arayarak tebrik etmesinden memnun olduğunu söyleyen Şerif, milli muharip uçak KAAN'ın başarılı uçuşu için Türkiye'yi tebrik etti.Şerif, Türkiye-Pakistan 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Erdoğan'ı Pakistan'a davet ettiğini belirterek Pakistan halkının Başkan Erdoğan'ı İslamabad'da ağırlamayı dört gözle beklediğini ifade etti.Büyükelçi Paçacı da başbakanlık görevine yeniden seçilen Şerif'i kutlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.