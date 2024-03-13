Bakan açıkladı! 3 milyar 870 milyon liralık destek cuma yatıyor

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hayvancılık destekleri ödemeleri hakkında açıklama yaptı.Yumaklı, anaç koyun keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere çeşitli kalemlerde toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık desteğinin 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacağını bildirdi.