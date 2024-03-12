Emeklilere bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde Resmi Gazete'de yayımlandı.Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak.' ifadelerine yer verdi.Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödeneceği ifade edilirken vefat eden eşinden veya anne-babası nedeniyle dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisselerinin oranında ödeneceği belirtildi.