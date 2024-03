Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi canlı yayında açıkladı

Canlı yayın konuğu Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu.Dağ'ın projelerine ve gündeme ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:“Bu beşinci adaylığım aday olarak beşinci kampanyam. Dördünde milletvekili olarak kampanyada bulunduk. Yerel seçimlerde aday olmadığım zamanlarda da kampanyanın içindeydim. Saha bakış açısından seçim ortamına girmeyle, seçim atmosferine girmeyle farklılıklar oluyor. Seçim atmosferine girdiğiniz dönemle evlere girdiğinizde sahadaki konuşmalarla, taleplerle seçim dönemi dışındaki konuşmalarla konuşulan cümleler arasında fark oluşuyor. Seçim ortamında olmadığınızda daha iktidara dönük talepler oluyor.Benim İzmir'de dolaştığım her yerde hemşehrilerimizin iyi bir teveccühüyle karşılaşıyorum. Oy vermeyecek olsa da aynı yaklaşıyorlar. Yerel seçimde İzmir'de hoşgörülü bir kampanya yürüttük ve devam ediyoruz. Rakibe veya rakiplere göz ucuyla bakıyoruz ama başından beri belirlediğimiz programa göre ilerliyoruz. 30 tane ilçe belediye başkan adayımız da özveriyle çalışıyor. Onlarla da sürekli bir araya geliyoruz. Onlardan güzel geri dönüşler alıyoruz. Sahadan da güzel geri dönüşler alıyoruz. Artık 19 günlük bir süre kaldı. İzmir'de önemli hizmet ihtiyaçlarımız çözüm bulmamız gereken problemler var. Artık İzmir'in sorunlarını palyatif çözümlerle giderme imkanımız yok. İzmir'de sorunları halının altına süpüre süpüre, görmezden gele gele sorunlarımız kronik hale geldi. Günü kurtaracak işlerle sorunları kenara koymak mümkün değil. Biz 5 yılda 10 hatta 15 yıllık iş üretmek zorundayız. İzmir'de yaşayan birçok kişinin gördüğü bir mecburiyet bu.Bana çıktığım birçok yayında 'Eskiyle ilgili kötüleyici cümleler kurmadınız' dediler. Ben İzmir'de yaşayan biri olarak İzmir'in marka değerini aşağıya çekecek söylemlerden uzak durmaya çalışıyorum. Bizim farklı belediyecilik işleri konuşmamız lazım. Ben daha önce de söyledim. Benim İzmir'le ilgili hayallerim daha ötesi. Ulaşımı birinci sıraya koyduk. Evet yemyeşil bir İzmir yapalım fakat öncelikle gerçekleri görüp buna göre hareket etmemiz lazım. 5 yılda her yıl 25 bin konut yapılsaydı 125 bin konut inşa edilmiş olacaktı. Rakip siyasi partilere baktığımda bununla ilgili gündemlerinin olmadığını, heyecanlarının olmadığını görüyoruz. Ben birkaç gün önce Mobilyacılar Sitesi, Ayakkabıcılar Sitesi buraları gezdim. Benden istedikleri şey ne biliyor musunuz? 'Buraları temizleyin yeter.' Ben İzmir'in marka değerini aşağıya düşürecek hiçbir şeyin içinde olmadım olmayacağım. İnşallah 1 Nisan'da göreve geldiğimde çok fazla yerde birçok adımın atıldığını göreceğiz. En fazla karşılaştığım birinci şikayet: 'Arabaların alt takımlarını yaptırmaktan bıktık.' Mahalle aralarında yollar yapılmamış. Hem metropolde bu sorun var, hem taşrada bu sorun var. Temel sorunları çözeceğiz. Şehrin ekonomisini büyütme noktasında da hem bilişim vadisi projelerimiz hem endüstri bölgesi projemiz hem sağlık turizmi projemiz bunları hayata geçireceğiz. 5 yılın sonunda farklı bir İzmir'i hep beraber yaşayacağız.Körfezde yaz aylarında özellikle koku olması yeni bir mesele değil. Uzun yıllardır olan bir mesele. Ben daha önce de bu sorunla karşı karşıya kaldığımı hatırlıyorum. Bu dere ve buradan koku ile karşı karşıya kalırdık. Son yıllarda ciddi anlamda arttı. Burada Çiğli Arıtma Tesisinin de ciddi fonksiyonu var. Arıtmadan sonra çıkan çamurun kimyasalla tekrar üzerinden geçilmesi lazım fakat onu oraya gömüyorlar. O da yağmur suyuyla Körfez'e karışıyor. Tesisteki 3 fazın görevini tam olarak yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Mevcut belediye başkanı 'Üç yıl içinde Körfez'de yüzeceğim' dedi. Ama Güzelbahçe'de Körfez'e girmiş, orada zaten giriliyor. Körfez'in kenarında otururken çiğdem çıtlarken turkuaz bir körfeze bakacaksınız. Bunu gerçekleştireceğim.Hükümetin bugün vaatte bulunduğum hususlarda yapacakları da var. Ama bu işi ben verirken ben büyükşehir belediyesinde oturup 'Bunlar hükümetlik yapsın' diye beklemeyeceğim. Ben mesaimin bir kısmında Ankara'da bulunacağım. Bakanlarla görüşeceğim. Yeri gelecek birkaç bakanı bir araya getireceğim. Onlarla çözemezsek Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğiz. Çünkü bu iş böyle oluyor. Bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının da ilçe belediye başkanlarının da bize gelen talepleri oldu. Biz bunların hiçbirini geri çevirmedik. İncelik gösterip teşekkür de ettiler. Ama mevzu burada bitmiyor. Bunu söylemekten hicap duyuyorum bu yüzden hızlı geçeceğim burayı. İzmir'de mezarlık sorunu var. İnsanlar yakınlarını uzak yerlere defnetmek zorunda kalıyor. Bu büyükşehirin çözüm üretmesi gereken bir nokta. Bir gün beni Çevre Şehircilik Bakanımız aradı, dedi ki 'Seferihisar'da bir yer var, büyükşehir belediye yazmış. Yer istiyor.' 'Hemen' dedim. Bu çünkü İzmir'in önemli bir sorunu. Ama yazı yazılıp arayan soran da olmamış takip eden de olmamış. Ben biliyorum ki bu işi takip etmezsem bu iş gelmez. Takip etmek gerekir.Bizim mesela Basmane Çukuru diye yıllarca çözüme kavuşturulmamış bir sorunumuz var. Onunla ilgili fikrimi söyledim. Sizin burada büyükşehir belediyesi olarak bir formülle masaya oturmanız lazım. İşte orada TMSF'ye devredilmiş yer var, sizin orda 'Ben de şu binayı yapayım' derseniz gerekirse hazine de siz onu yaparsanız başka bir yerini alır. TMSF'de başka bir yerden fedakarlık yapar ve çözüm bulursunuz. Ama yapmazsanız, sadece 'Bunu çözün' derseniz bir çözüm bulunmaz. Biz Buca Belediye Başkanı ile kaç tane genel müdürlüğe gittik. Buca'daki demiryolunun belediyeye verilmesi için. Özellikle iç içe geçmiş çok hanemiz var. Orada yeşili neredeyse göremiyorsunuz. Oraya yeşil koridorlar inşa edeceğiz. İmar barışı çıktığında toplam başvuru yapılan konut sayısı 680 bindi.Yedi yıldır genel başkan yardımcısıyım. Bir yere gittiğimizde belediye başkanları yaptığı işleri gösteriyor. İzmir'de kütüphane en çok arzuladığım, ve projelere baktığımızda maliyeti en düşük olan projelerden bir tanesi ama benim en çok heyecanlandığım projedir. Şu anda İzmir'de üniversitelerin kampüslerinde bulunan kütüphanelerin haricinde kütüphane yok. Bana gençler kendileri söylediler. Şu anda biz Menemen'de iki adet yapıyoruz. Menemen Belediyesi bizde. Normalde ilçe belediyesinin yapması gerekiyor. Biz büyükşehir olarak başlayacağız. Üniversitelerin etrafına birer tane yapacağız. Daha sonra ilçe belediyeleri bizi takip edecek. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Neden yapılmadı bilmiyorum hiç gündemi de olmadı. İlçe belediyelerinin de gündemi olmadı. Şu anda belediye eliyle yapılan olimpik yüzme havuzu da yok. Biz bunu inşallah her ilçede bir tane olacak şekilde uygun arazi de bulduğumuzda gerçekleştireceğiz.Videoyu Oynatİzmir'in 10 yıl önce pik saatlerde trafiği vardı, şimdi gün içinde de trafiği olmaya başladı. 10 yıl önce İzmir'in bir yerinden bir yerine yarım saatte giderim derdiniz. Fakat yeni yol köprülü kavşak vb. yapılmamış olması bu süreyi artırdı. Mesela bunun hükümetle hiç alakası yok. Yeni Çevre Yolu artık büyük bir ihtiyaç haline geldi. Menemenle Buca arasını 20 dakikaya düşürecek bir yol. Menemen Bornova arasını 10 dakikaya düşürecek bir yol. 9 noktadan birinci çevre yoluyla bağlantısı olacak. Şu anda bazı bölgelerde 120 bin bazı bölgelerde 140 bin ortalama araç geçişi var. Yeni Çevre Yolu bizim yapacağımız bizzat takip edeceğimiz en önemli projelerden biri olacak. Bu işler özveri göstererek çözülecek işler. Bazı işlerin takibini yapmak gerekir. Bizim otopark sorunumuz da var. Yeraltı otoparkları oluşturup ücretlere de yüzde 50 indirim yapmayı planlıyoruz. Trafikle ilgili planlarımızdan en önemlileri battı çıktı ve köprülü kavşak projeleri. Şehrin 16 noktasında yeni battı çıktı ve kavşaklar yapmamız lazım. Menemen'de 3-4 ayda bitirdik battı çıktıyı.Birçok gencin 'Size oy vereceğiz.' 'Artık hizmet istiyoruz.' dediklerine şahit oluyoruz. Her gün sahaya gittiğimde onlarca hikayeyle karşılaşıyorum. 'Bugüne kadar size oy vermedim bu sefer vereceğim.' ya da 'İlk oyum size' diyen birçok vatandaşla karşılaşıyoruz. Gül Sokak'ı ziyaret ettiğimiz de doğaçlama sonucu oluştu. Fakat gördüğümüz ilgi beni çok memnun etti. Çünkü insanlar artık 25 yıldır artık hep söz verilip yapılmamasından dolayı çok mutsuz. Ve insanların bu problemleri çözecek olan kişi olarak sizi görmeleri hem çok mutlu ediyor hem de sorumluluğun arttığını hissettiriyor.İzmir aslında hep özgürlüğün şehri diyoruz ya aslında her insan özgür. İnsanlar da o özgürlüğe dokunulmasını sevmiyor. İzmir dayatmaları sevmiyor. CHP, İzmir'e sürekli dayatma yapıyor. CHP 2014'te adayların yüzde 90'ını değiştirdi. 5 yıl geçti büyükşehir dahil ilçe adaylarının yüzde 90'ını değiştirdi. 5 yıl daha geçti büyükşehir dahil ilçe adaylarının yüzde 90'ını yine değiştirdi. Madem ilçe adaylarıyla beraber büyükşehir belediye başkan adayları bu kadar başarısız 10 yıldır bunu sen kabul ediyorsun ve değiştiriyorsun. Ve değiştirirken de bir kriterin yok.İzmir'de 25 yıldır sosyal konut üretilmiyor. 50 bin sosyal konut projesi için 5 yıl İzmir'de yaşama şartı olacak. İlk önce ev sahibi olmayanlara bunu yapacağız. Sorunlar yokmuş gibi davranarak sorunları çözemiyorsunuz. Önce dertleneceğiz, sonra da çözeceğiz.İzmir Ege Bölgesi'nin abisi gibi oldu. İzmir'in abi konumunda olmasının hem ülke ekonomisine hem de çevre illere faydası var. Gece gündüz çalışacağız. Dört evladımız var beşinci evladımız da İzmir bizim. İzmir'in gelişmesi için de çalışacağız. 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. 0-3 yaş arası çocuklara ücretsiz mama ve süt desteği sağlamayı planlıyoruz. Fakir zengin ayrımı da yok her çocuğun kapısına ulaşıyor.Biz şehremini olmaya talibiz. Şehremini olabilirsek o zaman 'Bu işte başarılı olduk.' diyebiliriz. Köprüyü yapmayı düşünüyoruz fakat bu çılgın projemiz değil çılgın projemiz insanların gönüllerine girebilmektir.