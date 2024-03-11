Niğde’de facia: Alman dağcılarla kayak yapan Türk rehber kar kütlesi altında kaldı!

Almanya'dan tur kayağı yapmak için dün ilçeye gelen 6 Alman dağcı ile Türk rehber İsmet İnan, ilk olarak Aladağlar Emli Vadisi'nde rota çalışması yaptı. Bugün belirlenen rotada kayak yapan ekibin, inişe geçtiği sırada rehber İnan'ın üzerine kar yığını düştü. Kar kütlesi altından kalan İnan, Alman dağcılar tarafından çıkarıldı.Hayatını kaybettiği belirlenen İnan'ı belli bir bölgeye kadar taşıyan dağcılar, durumu yetkililere bildirdi. Yoğun sisin bulunduğu bölgede Alman dağcılar, inişini sorunsuz gerçekleştirdi.İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yoğun sis nedeniyle ekipler, İnan'ın cansız bedeninin bulunduğu yere ulaşamadı. Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürülen Alman dağcıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, bölgeye gelerek çalışmaları inceleyip, bilgi aldı.Hatay Valiliği, rehber İsmet İnan'ın kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetmesi ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'İlimiz Çamardı İlçesi Aladağlar'a tur kayağı yapmak için çıkan 6 Almanya Vatandaşı dağcı ile beraberlerindeki rehber İsmet İnan isimli vatandaşımıza, zirve sonrası iniş esnasında kayaktan kaynaklanan bir kar kütlesi çarpmıştır. Meydana gelen çarpma neticesinde Amasya nüfusuna kayıtlı İsmet İnan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.Alman dağcıların sağlık durumları iyi olup, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle ekiplerimiz hayatını kaybeden İsmet İnan'a ulaşmak için hava şartlarının düzelmesini beklemektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımız İsmet İnan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.'