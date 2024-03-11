Bitcoin yükselişte! Kripto dünyasında tarihi rekor görüldü

En büyük kripto para birimi Bitcoin, uzun bir aradan sonra tarihi bir rekora imza attı. Bitcoin, 70 bin 500 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 70 bin 500 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı.Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.41'den fazla değer kazandı.Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 10.15 itibarıyla 70 bin 500 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.Bir önceki rekor 8 Mart'ta 70 bin 105 dolar seviyesindeydi.Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.