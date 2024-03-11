71 yaşındaki eşini bıçaklayıp öldürdü! Kan donduran sözler: Pişman değilim!

Edinilen bilgilere göre, kan donduran olay Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi'nde yaşandı. Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıktı.Üç çocukları bulunan çift arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.'ye sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.Ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Naile Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Eşi Naile Y.'yi öldüren Abuzer Y., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., 'Pişman değilim, beni içeriye atsınlar' gibi sözleriyle kan dondurdu. Sağlık kontrolünden geçen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.