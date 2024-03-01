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Beyaz Gazete
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ, 2 PKK/KCK üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 1.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 1.03.2024 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ, 2 PKK/KCK üyesi yakalandı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.