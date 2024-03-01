MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ, 2 PKK/KCK üyesi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.