Bağcılar'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yanyol Caddesi üzerindeki kavşakta farklı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü kavşakta çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, o sırada yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Yaşlı kişi savrularak kaldırıma düştü. Otomobil ise park halindeki 2 araca çarparak kaldırımda durabildi.4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı hayatını kaybetti.Polis ekipleri, kazaya karışan 2 sürücüyü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü.Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Enver Özçelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:Mavi renkli araç yukarıdan geliyordu. Beyaz araçta buradan hızlı bir şekilde geliyordu. Otomobil savrulunca yaya geçidinden geçen yaşlı amcaya vurdu. Amca havada bayağı savruldu, buraya düştü. Buradan da yuvarlandı. Amca büyük ihtimalle öldü.