Dünya'ya düşecek: Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu kontrolden çıktı

Dünya yörüngesinde dolaşan yüzlerce uydunun kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi endişe verici olsa da uzay ajansları bu uyduların hareketlerini sürekli olarak izliyor.Son zamanlarda yaşanan teknik arızalar veya çarpışmalar gibi olaylar, uyduların yörünge hareketlerini etkileyebilir ve beklenmedik sonuçlara neden olabilir.Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu kontrolden çıktıAvrupa Uzay Ajansı (ESA), 10 yıl önce devre dışı bırakılan ve son yakıt rezervini tüketen ERS-2 isimli uydunun, birkaç hafta içinde Dünya'nın atmosferine girerek kontrolsüz bir şekilde düşeceğini duyurdu.Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki uydu, 1995 yılında uzaya fırlatılmıştı.ESA'nın devasa uydusunun nereye ineceği şimdilik bilinmiyor. Uzay ajansı, sürekli olarak uyduyu takip ettiklerini söylüyor.Uzmanlar uydunun büyük olasılıkla atmosfere girerken parçalanacağını ve yere çarpmadan yanacağını söylüyor. Yine de, küçük parçaların yere düşme ihtimali var ve bu parçalar insanlara zarar verebilir.ERS-2, Dünya'nın gözlemlenmesi için kullanılan bir uyduydu. Uydu, atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri hakkında veriler topladı.ERS-2'nin topladığı veriler, iklim değişikliği ve çevresel kirlilik gibi konularda araştırmacılara yardımcı oldu.ESA, daha birincil görevi sona ermeden ERS-2'nin ölümü için hazırlanmaya başladı ve 2011 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 66 motor yakma işlemi gerçekleştirdi.Bu manevralar 'uydunun kalan yakıtını tüketti ve ortalama irtifasını 785 km'den yaklaşık 573 km'ye düşürdü.ERS-2, Avrupa tarafından şimdiye kadar geliştirilen ve fırlatılan en gelişmiş Dünya gözlem uzay aracıydı.Uydunun kalkış sırasında ağırlığı 2.5 ton olarak hesaplanmıştı. Tüm yakıtını harcadıktan sonra, uydunun kütlesi 2.3 tona düştü.Bu oldukça yüksek bir ağırlık olsa da ESA yetkilileri, benzer kütleye sahip nesnelerin ortalama olarak her bir veya iki haftada bir Dünya atmosferine yeniden girdiğini söylüyor.ERS-2'nin Dünya atmosferinin büyük bir kısmına nerede ve ne zaman çarpacağını tahmin etmek için henüz çok erken.Ancak su, gezegenimizin yüzeyinin yaklaşık yüzde 70'ini kapladığından, uydu parçalarının okyanusa düşme ihtimali daha yüksek.Uydu, yaklaşık 80 km yüksekliğe indiğinde parçalanacak. Ortaya çıkan parçaların çoğu daha sonra atmosferde yanacak.ESA'ya göre, yüzeye inen parçalar hakkında çok fazla endişelenmemize gerek yok, çünkü bunlar hiçbir toksik veya radyoaktif madde içermeyecek.Avrupa Uzay Ajansı, insanların başına uydu parçası düşme ihtimalinin 100 milyarda 1'den daha az olduğunu söylüyor.Bu, yıldırım çarpması riskinden yaklaşık 65 bin kat daha düşük bir ihtimal. ESA, önümüzdeki günlerde ERS-2'nin Dünya'ya dramatik dönüşü hakkında bizi bilgilendirmeye devam edecek.