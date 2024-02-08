Sürücülere müjde geldi: Eğer 15 yaşından büyükse…

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda teşviki konusunda önemli açıklamalarda bulundu.Palandöken, 15 yaşından büyük araçlara yönelik teşvik programının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ilgili bakanlığa talepte bulundu.Eski araçların hurdaya ayrılmasıyla ilgili olarak verilen 15 bin liralık teşvikin tekrar uygulanması gerektiğini savunan Palandöken, bu adımın ekonomiye ve çevreye olumlu etkiler sağlayacağını belirtti. Çürümüş ve çevre kirliliği yaratan araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.Ayrıca Palandöken, bu tür teşviklerin ekonomik canlanmayı, geri dönüşümü teşvik etmeyi ve çevre dostu uygulamaları desteklemeyi amaçladığını ifade etti.Türkiye'deki araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir konuda konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu hatırlattı. Palandöken, bu araçları hurdaya verenlere çeşitli imtiyazlar sağlanması gerektiğini önerdi.Eski araçlarını hurdaya verenlere vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajlar sunulması gerektiğini belirten Palandöken, bu şekilde hem araç sahiplerine destek olunabileceğini hem de çevresel sorunların önüne geçilebileceğini dile getirdi.Hurda ve yaşlı araçların kara duman salınımı ve egzoz emisyon değerlerinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Palandöken, bu durumun çözümüne yönelik adımların atılması gerektiğini ifade etti.