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Jens Stoltenberg, NATO ülkelerine Türkiye'yi örnek gösterdi

Müttefiklerin Ukrayna'yı hem doğrudan silah ve mühimmat yardımıyla hem de kendi üretim kapasitesini geliştirmesi için desteklediğini ifade eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu konuda Türkiye'nin örnek rolünden bahsetti.

Jens Stoltenberg, NATO ülkelerine Türkiye'yi örnek gösterdi
Ekleme: 8.02.2024 - 08:51 Güncelleme: 8.02.2024 - 08:52 / Editör: Ozge Selin
Jens Stoltenberg, NATO ülkelerine Türkiye'yi örnek gösterdi
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile basına ortak açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya desteklerini yinelediklerini belirterek Türkiye'nin Ukrayna ordusunun modernizasyonundaki rolünden övgüyle söz etti.

Stoltenberg, şunları söyledi:

İnsansız hava araçlarının (İHA) bu savaş boyunca önemli bir rol oynadığını hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. NATO müttefikleri de savaş boyunca destek sağladılar. Türkiye, Bayraktar İHA'larını aslında gerilimin tam ölçekli olarak tırmandırmasının da öncesinden beri sağlıyor. Şimdi de İHA üretmek için Ukrayna'da yeni bir fabrika kuruyorlar. Bu NATO müttefiklerinin hem Ukrayna'yı hem doğrudan silah ve mühimmat teslimatı yaparak hem de kendi silahlarını üretme kapasitesini artırmasına yatırım yaparak nasıl desteklediğinin bir örneğidir.

İsveç'in üyeliği

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili bir soruya Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin desteğini bir kez daha duyduğunu, Macaristan meclisinin ise ay sonunda açıldığında kısa süre sonra onay kararı vereceğini umduğunu kaydetti.

Stoltenberg, İsveç'in çok kısa sürede üye olmasını beklediğini ifade etti.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğine devam etmesi

Geçen hafta yaptığı ABD ziyaretinde tanık olduğu Ukrayna'ya yardımlarla ilgili siyasi tartışmalara değinerek hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlardan Ukrayna'ya güçlü bir destek duyduğunu belirten Stoltenberg, 'Washington'da birtakım önemli önceliklerin finansmanı konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD Kongresinin yakın gelecekte Ukrayna'ya desteğin devam etmesi konusunda anlaşması hayati önem taşıyor.' dedi.

Ulusal güvenlik danışmanları formatında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil etti.
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