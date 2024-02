Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ilçe sınırlarında yaptığı projedeki rüşvet iddialarıyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça ilişkin müştekinin iddialarının soyut olduğunu, nüfuz ticareti suçu yönünden kamu davası açmaya yeterli somut her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığını ve dolandırıcılık yönünden taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki ihtilaf olduğundan kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara karşı yapılan itiraz üzerine Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği, itirazın reddine karar vermişti. Bunun üzerine dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daireye gönderilen tebligatta, soruşturmanın genişletilmesi gerekirken itirazın kabulü ile soruşturmanın genişletilmesi yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği belirtildi.Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma sürecinde, proje kapsamında alınan ruhsatlarında cins değişikliklerinin yapılıp yapılmadığı hususunda uzman heyet teşkil edilerek bilirkişi raporunun alınmadığına, şüpheli olarak adı geçen Murat Mustafa Çalık'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmadığına,Asoy İnşaat A.Ş ile imzalanan sözleşme uyarınca danışmanlık bedelinin 13 adet bağımsız bölüm olup olamayacağı hususunda ilgili meslek kuruluşundan ücret tespitinin yapılmadığına ve Adem Soytekin'in ifadesinde belirtilen ve Gül İnşaat A.Ş'ye devrolunan 4 adet taşınmaz üzerinde, Mus Can İnş Ltd. Şti lehine kurulmuş ipotek bulunup bulunulmadığının araştırılmadığına dikkat çekildi.Böylece Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleşmiş 'ticari imar artışı karşılığı rüşvet' soruşturmasında yargı süreci yeniden başladı. Tebligatta, Mus Can İnşaat San. Ltd. Şti yetkilisi müşteki Uğur Güngör'ün şikayet dilekçesine de yer verildi.Şikayet dilekçesinde özetle; İBB Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde o dönem Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olan Mehmet Murat Çalık'ın Beylikdüzü'nde 11. Mahalle Projesinin (konut ve ticaret merkezi kompleksi) inşasına ilişkin projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilmesi, inşaatın rahat devam edebilmesi ve proje bitirildiğinde iskan alınabilmesi için yüklenici şirketlerin 2 daire bedeli ve 13 adet bağımsız bölümü Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy İnşaata devrini talep ettiği belirtildi.Mus Can İnşaat San. Ltd. Şti ile Gül İnşaat A.Ş. ve Gül Kentsel Tasarım Ltd. Şti. arasında 21 Temmuz 2017 tarihli daire satışı onayına ilişkin protokol imzalanarak taşınmazların bir bedel alınmaksızın Asoy İnşaat A.Ş. ye devredildiği, devredilen 13 adet taşınmazın tüm tapu masraflarının, bir bankanın Florya Şubesinde bulunan yüklenicilerle olan ortak hesaptan ödendiği, bunun karşılığında daha önceki yapı ruhsatından farklı olarak bağımsız bölümlerden meskenlerin, ofis/işyeri ve ortak alan olarak ayrıştırıldığı, yüzölçümleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle düzenlendiği ve bu haliyle de onaylandığı kaydedildi.Daha önce ticari alan olarak ruhsatlandırılmayan ve mesken ya da ortak alana dâhil olan alanların ofis/iş yeri olarak belirtilmek suretiyle yeni yapı ruhsatının çıkartıldığı, bunların karşılığı olarak müşteki tarafından Asoy İnşaat A.Ş.'ye devredilen taşınmazlardan 4 tanesinin 09 Ocak 2018 tarihinde, müştekinin ortağı olan Gül İnşaat A.Ş. ve Gül Kentsel Tasarım Ltd. Şti. adına tescil ettirildiği, bu suretle kendisine karşı nüfuz ticareti yapılarak rüşvet alındığına dikkat çekildi.