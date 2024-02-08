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7 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 123 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen Kalkan-11 operasyonu kapsamında yakalanan 50 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

7 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 123 organizatör yakalandı
Ekleme: 8.02.2024 - 09:13 Güncelleme: 8.02.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
7 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 123 organizatör yakalandı
Kalkan operasyonları hız kesmiyor.

Düzensiz göçmenlerle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler bir kez daha harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından açıkladı.

'123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı'

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-11” Operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Organizatörlerden 50'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25'inin adli işlemleri devam ediyor.'

7 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 123 organizatör yakalandı

'Ülkemizi düzensiz göçün hedef haline getirmeye çalışanlara fırsat yok'

Paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu;

'19 araca el konuldu'

Suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir.
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