  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

100 bin konut dönüştürecekti yüzde 10'unu bile yapamadı

İBB Başkanı İmamoğlu “5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz” sözünü inkar ederek “10 bin demiştim” diye konuştu. İmamoğlu’nun kendi yayınladığı rakamlar ise İstanbul’da toplam 5 bin 925 konutun dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi.

100 bin konut dönüştürecekti yüzde 10'unu bile yapamadı
Ekleme: 8.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 8.02.2024 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
100 bin konut dönüştürecekti yüzde 10'unu bile yapamadı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce İstanbul için verdiği 5 yılda 100 bin konutu dönüştürme sözünden döndü. İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği kentsel dönüşüm sempozyumunda, “5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz demedim, 5 yılda 10 bin konut yapacağım” dedi.

İmamoğlu'nun sempozyumda yaptığı sunumda göreve geldiği günden bugüne kadar İstanbul'da toplam 5 bin 925 konutun dönüştürüldüğü bilgisi yer alırken, 10 bin konut hedefini de tutturamadığı görüldü. İmamoğlu, 2019 yılındaki seçim kampanyasında ve sonraki süreçte her fırsatta “İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter” diyerek İBB Başkanı olunca yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konutu dönüştüreceğini vadetmişti. İmamoğlu, göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesini düşürmek oldu. 2018 yılında yüzde 5,5 olan İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesi 2023 yılı itibariyle yüzde 1,5'e düşürüldü. İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesi, reklam bütçesinin de gerisinde kaldı.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda