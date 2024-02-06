İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 252 bin kişi azalırken, bu sayı 2020'deki 57 bin kişilik düşüşün ardından Cumhuriyet tarihindeki 2. nüfus azalışı oldu.(TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2023'te, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı.Geçen yıl 10 ilin nüfusu azalırken, İstanbul, bu iller arasında ilk sırada yer aldı.NÜFUS ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALDIİstanbul'un nüfusu 2022'de 15 milyon 907 bin 951 iken geçen yıl bu rakam 252 bin 27 kişilik azalışla 15 milyon 655 bin 924'e geriledi. Böylece kentin nüfusu 2020'deki 56 bin 815 kişilik düşüşten sonra Cumhuriyet tarihinde 2. kez azalmış oldu.Ülke nüfusunun yüzde 18,33'ünün ikamet ettiği İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğunda da ilk sırada yer almaya devam etti.1950'de 1 MİLYONU GEÇTİYıllara göre İstanbul'un nüfus verilerine bakıldığında, kentin nüfusunun, 1927'de 700 bin, 1950'de 1 milyon, 1955'de 1,5 milyon 1980'de 4,5 milyon 1985'te 5,5 milyon, 2000'de 11,1 milyon, 2010'da 13,2 milyon olduğu görüldü.EN FAZLA YILLIK NÜFUS ARTIŞI 2019'DA YAŞANDI2001-2023 döneminde İstanbul'un nüfusunun yıllık bazda en fazla 2019'da arttığı görüldü. Söz konusu yılda ilin nüfusu bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi arttı. İlin nüfusunun en az arttığı yıl ise 38 bin 493 kişi ile 2018 olarak kayıtlara geçti.TÜİK'in hesapladığı 2000-2006 dönemi yıl sonu nüfusları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre tahmin ediliyor.2000-2023 döneminde İstanbul'un nüfus verileri şöyle:Yıllar Nüfus Artış2000 11.076.8402001 11.292.009 215.1692002 11.495.948 203.9392003 11.699.172 203.2242004 11.910.733 211.5612005 12.128.577 217.8442006 12.351.506 222.9292007 12.573.836 222.3302008 12.697.164 123.3282009 12.915.158 217.9942010 13.255.685 340.5272011 13.624.240 368.5552012 13.854.740 230.5002013 14.160.467 305.7272014 14.377.018 216.5512015 14.657.434 280.4162016 14.804.116 146.6822017 15.029.231 225.1152018 15.067.724 38.4932019 15.519.267 451.5432020 15.462.452 -56.8152021 15.840.900 378.4482022 15.907.951 67.051