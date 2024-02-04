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CHP’li Başkan ödeyemediği maaşlara zam yaptı! Tepkiler çığ gibi: 'Seçim şovu' vurgusu

Balıkesir'de yaklaşık 1 yıldır belediye işçilerinin maaşlarını ödeyemeyen Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, en düşük işçi maaşını 35 bin TL'ye yükselttiklerini açıkladı. Ödeyemediği maaşlara zam yapan Arslan'a tepki yağdı.

CHP’li Başkan ödeyemediği maaşlara zam yaptı! Tepkiler çığ gibi: 'Seçim şovu' vurgusu
Ekleme: 4.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 4.02.2024 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Başkan ödeyemediği maaşlara zam yaptı! Tepkiler çığ gibi: 'Seçim şovu' vurgusu
CHP'nin henüz aday belirleyemediği ve işçilerin maaşlarını alamadığı Edremit Belediyesinde şaşkınlık veren bir gelişme yaşandı. İşçilerin maaşlarını yaklaşık 1 yıldan bu yana parça parça ve eksik ödeyen, bu nedenle işçi sendikalarının da yakın takibinde olan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, sosyal medya hesabından, işçi maaşlarına zam yaptıklarını duyurdu.

İşçi ve aileleriyle adeta alay eder gibi yapılan açıklamada, en düşüş işçi maaşının 35 Bin TL'ye yükselttiklerini ilan etti. şuan 22 bin TL olan işçi maaşlarını dahi ödeyemeyen CHP'li Arslan'ın bu açıklamasına tepki yağdı.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN EMEĞİNİ HER ZAMAN VERDİK" DEDİ

CHP'li Başkan Selman Hasan Arslan yaptığı paylaşımda, İşçi kardeşlerimin emeklerinin karşılığını her zaman verdik, vermeye de devam ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarında çalışmaya koyulan, geç saatlere kadar yağmurda, selde çalışarak evine ekmek götüren kardeşlerimin emeği hiçbir şeyle ölçülemez.

Emekçilerimizin daha iyi şartlara kavuşabilmesi için en düşük şirket personeli maaşını 35.000 TL'ye, en düşük kadrolu işçi yevmiyesini de 2.500 TL'ye çıkarıyoruz. Emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi. Oysa Başkan Arslan, yaklaşık 1 yıldan bu yana emeklerinin karşılığını verdik dediği işçilere maaşlarını tam ve eksiksiz veremedi.

SEÇİM ŞOVU VURGUSU

CHP'li Başkan Selman Hasan Arslan'ın sözde zam müjdesi paylaşımın altına tepki yorumları yağdı. Çok sayıda vatandaş, mevcut maaşları ödeyemeyen Başkan Arslan'ın zamlı maaşları zaten ödeyemeyeceğine vurgu yapıldı. Bazı vatandaşlar ise, bu açıklamanın "seçim şovu" olduğunu vurguladı. Bazı yorumlarda ise, Başkan Arslan'ın kendinden sonraki Belediye Başkanına zorluk çıkarmak amacıyla zam yaptığını savundu.

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