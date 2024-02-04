6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçti! Devlet 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır hale getirdi

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldık. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır yıkımlarda 53 bin 537 vatandaşımızı kaybettik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı, 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi.Devlet vatandaşını sahipsiz bırakmadı. Önce çadırlara ardından konteyner evlere alınan vatandaşlar, depremin 1. yıl dönümünde ise kalıcı konutlarına kavuşuyor.Mehmet Özhaseki'nin öncülüğündeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen konutlar için Şubat ayının ilk 10 gününde 45 bin 901 konutun kura çekimi gerçekleştiriliyor.Mart ayının ortasına kadar da 30 bin konutun kuraları çekilerek 2 ay içinde toplam 75 bin konutun kurası tamamlanmış olacak.Rezerv alanlarda ve şehir merkezlerinde yapımı biten konut, köy evleri ve iş yerleri; her ay ortalama 15-20 bin olmak üzere hak sahiplerine teslim edilecek.Kura çekimleri gerçekleştirilecek 75 bin 364 konutun dağılımı:*Adana: 2.408*Adıyaman: 6.001*Diyarbakır: 4.500*Elazığ: 2.736*Gaziantep: 15.160*Hatay 10.418*Kahramanmaraş: 19.501*Kilis: 2.011*Malatya: 6.672*Osmaniye: 3.638*Şanlıurfa: 2.319Asrın felaketinden etkilenen 11 şehirdeki hasar tespit çalışmalarına göre 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.Afetinin ortalama maliyetinin 104 milyar dolar olduğu tespit edildi. Sabah'ta yer alan göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda rezerv alanlarda 207 bin, şehir merkezlerinde 50 bin ve hafif çelikten 50 bin olmak üzere toplam 307 bin bağımsız bölümün büyük kısmının ihalesi yapıldı.İhalesi tamamlanan konut ve köy evlerinin inşası hızla devam ediyor.AFAD'ın yaptığı çalışmalarda bugüne kadar 390 bin konut, 40 bin iş yeri ve 11 bin 500 ahır olmak üzere; toplam 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı.Depremin etkilediği 11 şehre yapılacak içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 56 milyar lira hibe desteği sağlanıyor.Projelendirme çalışmalarının ardından altyapı çalışmaları da hızlı bir şekilde başlayacak.