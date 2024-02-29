Özgür Özel 4 aya 9 büyük skandal sığdırdı: Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile gölgede bıraktı!

CHP, değişim tartışmalarıyla birlikte kurultaya gitti. 5 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu en yakını olarak gösterilen Özgür Özel tarafından koltuğundan indirildi. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, kürsüde verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. 4 aylık görev süresine 9 büyük skandal sığdıran Özel, partide kontrolü iyice kaybetti. İşte ortaklarının bile 'eş başkan' olarak gösterdiği Özel'in DEM ittifakından aday belirleme sürecindeki torpil iddiaları sonrası yaşanan istifalara kadar uzanan karnesi…

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi, krizin merkezi haline geldi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan değişim tartışmalarıyla kurultaya giden partide, bayrak değişimi gerçekleşti. Genel başkanlık kariyerine 13 yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel geldi. Ancak yaşananlar CHP'de yalnızca isimlerin değiştiğini zihniyetin ise aynı kaldığı gözler önüne serdi. Değişimcilerin desteğini alarak genel başkan seçilen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun etkisi altında kalması nedeniyle ortakları tarafından bile 'eş başkan' olarak gösterildi. Tek başına karar alamayan Özgür Özel'in partide kontrolü kaybetmesi nedeniyle skandalların ardı arkası kesilmedi.5 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek partinin başına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 aylık görev süresi boyunca 9 skandalla gündeme geldi. Bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile otorite mücadelesine giren Özel, bir yandan da seçim iş birliği için DEM Parti'ye taviz üstüne taviz verdi. Yerel seçim aday belirleme sürecindeki torpiller ise partilileri bile isyan ettirdi. İşte Özgür Özel'in skandallarla dolu 4 aylık karnesi…11 KASIM 2023: Kurultayda ön seçim ve tüzük kurultayı sözü vererek genel başkan seçilen Özel, koltuğa oturduktan 6 gün sonra çark etti. 11 Kasım 2023'teki açıklamasında, 'Vakit yok' diyerek tüzük kurultayını rafa kaldırdı. Ön seçime ilişkin ise 'Bu her yerde doğru bir yöntem değil' sözüyle tepki topladı.