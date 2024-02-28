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ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuruları 5-7 Mart arasında yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ekleme: 28.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuruları 5-7 Mart arasında yapılacak1 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59'da sona erdi.

Edinilen bilgiye göre ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.