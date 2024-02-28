Kızı Dilan Özdemir’i sokak ortasında öldürdü! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü!
Adana'da Turhan Özdemir, 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir'i uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle katletti! Genç kızın arkadaşları, olay yerinde olan ve cinayeti engellemeyen Dilan Özdemir'in sevgilisi Selam Şenci'yi bir otoparka çağırıp dakikalarca darp etti. 5 kişi tarafından dövülen, bıçaklanan Şenci, yaşamını yitirdi. İfadesinde cinayeti tek tek anlatan baba Özdemir ise cezaevine gönderildi. İşte detaylar…
Korkunç cinayetin adresi Adana'ydı. Turhan Özdemir, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir ile uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştı. Babası tarafından bıçaklanan Dilan Özdemir, kurtarılamadı. Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.
SEVGİLİSİ DE ORADAYMIŞ!
Dilan Özdemir'in sevgilisi Selam Şenci'nin de cinayet anında olay yerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken dün, Adana'nın Seyhan İlçesi'nde bir iş yerine ait otoparkta kan donduran olay yaşandı. Dilan Özdemir'in arkadaşları konuşma bahanesiyle genç kızın sevgilisi Selam Şenci'yi otoparka çağırdı.
DÖVDÜLER BIÇAKLADILAR ÜZERİNDE ZIPLADILAR!
Özdemir'in öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından önce darp edildi, daha sonra bıçaklandı. Saldırganlar ağır yaralanan Şenci'nin üzerinde zıpladıktan sonra kaçıp kayıplara karıştı.
Hastaneye kaldırılan Şenci, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Uyuşturucu kavgasında kızı Dilan Özdemir'i öldüren baba Turhan Özdemir'in emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Cinayeti bir anlık öfkeyle işlediğini söyleyen Özdemir, 'Kızım kötü yola düşmüştü. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım' ifadelerini kullandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.