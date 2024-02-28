Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Bize soyunun deyip satırla saldırdı!

Türkiye'nin konuştuğu dehşet veren olay, geçtiğimiz Pazar akşamı ilçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. Nazım Meşe, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayınpederi Cuma Han'ın kanlar içerisinde yerde yattığını söyleyip, yardım istedi. İhbara giden polis ve sağlık ekipleri Han'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Nazım Meşe, kayınpederini kendisinin öldürmediğini söylese de ifadesinde her şeyi anlattı. SABAH'ın ulaştığı ifadede, 2 yıldır kendisinden ayrı yaşayan eşi ve çocuklarını görmek için Mersin'den geldiğini söyleyen Meşe, 'Kalacak yerim olmadığı için kayınvalidemin yanına gittim.Olay günü eşim, çocuklarım ve kayınvalidemle birlikte bir çiftlikte kahvaltı yaptık. Akşamüzeri kayınpederimi arayıp konuşmak istediğimi söyledim. Evde olduğunu ve eve gelmemi isteyince yanına gittim. Evde başka bir erkekle alkol alıyordu.Beni de davet ettiler ve üçümüz alkol almaya başladık. Bir süre sonra yanımıza bir bayan ve travesti olduğunu söyleyen birileri geldi. Bir müddet sonra bayan ve erkek şahıs evden ayrıldı. Evde kayınpederim ben ve travesti olduğunu söyleyen kişi kaldı' dedi.Nazım Meşe, ifadesini şöyle sürdürdü: 'Meze almak için mutfağa gittim. Döndüğümde travesti ve kayınpederim odanın ortasında oyun oynuyorlardı. Kayınpederim bize soyunun dedi.Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeler oldu, aramızda arbede çıktı. Travestinin odadan çıktığını gördüm. Mutfak kısmına geçtik ve kayınpederim dolaptan satırı aldı. Bana satırla vurmaya çalıştı. Kendisini duvara sıkıştırarak elindeki satırı aldım.Kendimi korumak için hedef gözetmeksizin satırı iki kez salladım. Olayın şoku ile satırı kayınpederin yanına atıp evden çıktım. Üzerimde pantolon kaldı ve diğer kıyafetleri üzerimden çıkartıp attım. Sokak üzerinde koşarken polisler beni aldı. Aşırı alkollü olduğum için beni karakola götürüp sabaha kadar tuttular.Kıyafetlerimi ve cep telefonumu almak için eve geri geldim. Kayınpederimi yerde yatar vaziyette gördüm.Ben onun evde uyuduğunu düşünüyordum. Kendisi akşam bıraktığım yerde holde yatarken buldum.Kontrol ettiğimde nefes almadığını öldüğünü düşündüğüm için 112'yi aradım.Kayınpederimin cansız bir şekilde yattığını söyleyip adresi verdim' diye konuştu.