15 ilde uyuşturucu operasyonu: 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik güçleri, uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor.Bu kapsamda Narkoçelik-3 operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda zehir tacirleri ve torbacılar tek tek paketlendi.Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-3” operasyonlarında 881 uyuşturucu madde ele geçirildi. 101 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı.Yerlikaya, sosyal medyada operasyonlara ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.