DEM Partili Sırrı Sakık'tan CHP'ye: Sizi hesapsız kitapsız destekledik

Yerel seçim maratonu sürüyor.Bu maraton sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise DEM Parti ile ortaklık kurmaya devam ediyor.Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile aynı masaya oturan CHP, pazarlıkları da sürdürüyor.İzmir'de partisinin tanıtım toplantısında konuşan DEM Partili Sırrı Sakık ise verdikleri desteğin bir kez daha altını çizdi.Hesapsız kitapsız CHP'yi desteklediklerini söyleyen Sakık, devam eden sözlerinde ise şu ifadeleri kullandı;CHP'ye 2 dönem destek verdik. Yerel seçimlerde destek vererek, onlara belediyelerde cenneti vadettik.Hesapsız kitapsız destekKürtlerin oyu ile seçileceksin sonra sırtını Kürtlere döneceksin. Genel seçimlerde hesapsız kitapsız demokrasi ve barış için destek sunduk.CHP'ye sormak istiyorum. Doğu'da ne kadar oy alıyorsunuz ki buralarda aday çıkarıyorsunuz?