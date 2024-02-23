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Beyaz Gazete
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Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur

Siyonist katiller Nazilerden beter açıklamalar yapıyor. Dünyanın dört bir yanından ise İsrail'e destek verenlerin de soykırımın ortağı olduğu ve suç işlediklerine dair sesler yükseliyor.

Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur
Ekleme: 23.02.2024 - 09:56 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi, yaralı sayısı da 69 bin 465 oldu. Katil İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşılık dünyadan tepkiler yükseliyor.

ABD'nin South Carolina eyaletindeki Wake Forest Üniversitesi Yahudi Tarihi Bölümünden Prof. Barry Trachtenberg, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilere yönelik "soykırım niteliğinde bir imha kampanyası başlattığını" söyledi.

ÖLÜM BÖLGESİNE DÖNDÜ

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırım" niteliği taşıyan uygulamalarını sona erdirmek için Avrupa hükümetlerine baskı yapılması gerektiğini belirterek, İsrail'e silah göndermenin de soykırıma doğrudan suç ortaklığı olduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur

İngiltere'de Avam Kamarası, Gazze'de 'acil insani ateşkes' önergesini onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'de yaşananların "doğal bir felaket" olmadığını belirterek, "Bu insani felakettir ve durdurulmalıdır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Gazze'de yaşanan trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor" dedi.

Japonya, Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi.

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'de "acil ateşkes" uygulaması gerektiğini belirtti.

Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur

NAZİDEN BETERLER

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Yerleşim Bakanı Orit Strock, "Filistinlilere hareket kısıtlaması getirilmesini" savundu.

Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan, "Gazze'deki yıkımdan gurur duyuyorum" dedi.

Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yeni konutlar çağrısı yaptı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da, ramazanda Refah'a saldırı tehdidinde bulundu.

Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur

AÇLIĞA KARŞI YABANİ BİTKİ

Gazze'de büyük gıda sıkıntısı yaşanıyor. Şarkul Avsat'a göre yağmur sularında insan müdahalesi olmadan yetişen yabani bitkiler pazarlarda yiyecek olarak satılmaya başlandı.

Öte yandan İsrail ordusunun gıda taşıyan yardım TIR'ına saldırdığı kanıtlandı.






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