Apple'dan ChatGPT hamlesi: iOS 18 güncellemesiyle birlikte...

Akıllı telefon piyasasında yapay zeka savaşları! Yapay zeka adımlarında rakiplerinin gerisinde kalan Apple'dan ChatGPT hamlesi geldi. Son aylarda iOS 18 güncellemesine dair yeni raporlar gündemi fazlasıyla meşgül ediyor. Pek çok kişi bunun, Apple'ın birçok yeni yapay zeka işlevi ve özelliği eklemesiyle birlikte iPhone'ların yıllardır gördüğü en büyük güncelleme olacağını düşünüyor.iOS 18 için ortaya atılan son rapor, şirketin OpenAI ile son müzakerelerde bulunduğunu ortaya çıkardı. Ortaya atılan son iddiaya göre Apple ve OpenAI, popüler ChatGPT'yi iOS 18'e getirmek için birlikte çalışmanın son aşamalarındalar. Apple, bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesinde kullanıcılara birçok yapay zeka özelliği getirmek istiyor.Rapor, ne Apple ne de OpenAI'nin işbirliklerini resmi olarak duyurmak için acele etmediğini ortaya koyarken Cupertino şirketinin de Gemini AI'yi iOS 18'e getirmek için Google ile görüşmelerde bulunduğu daha önce biliniyordu.Ayrıca AppleInsider yakın zamanda Apple'ın iOS 18'e ekleyeceği bazı AI işlevlerini de ortaya çıkardı. Özellikle yeni sürüm, artık iPhone'larında kullanıcılara aldıkları kısa mesajları analiz edebilecek ve özetlerini verebilecek olan Siri'nin yeteneklerini zenginleştirecek.Şu anda bunlar söylenti ve raporlardır ve muhtemelen bunların doğru olup olmadığını Haziran ayında WWDC sırasında öğreneceğiz. Apple, bu etkinlik aracılığıyla iOS 18'i resmi olarak tanıtacak ve tüm özelliklerini ortaya çıkaracak.