Rusya'dan sürpriz 'KAAN' çıkışı: Biz hazırız!

Rusya'dan Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili önemli açıklama geldi. Türk savunma sanayiinin önünde "prestij projeleri" denilebilecek bazı hedefler bulunuyor.Bunların başında ise beşinci nesil savaş uçağı olan KAAN projesi geliyor. Türk Hava Kuvvetleri, F-35 alamayacağımız anlaşılınca, yeni bir kuvvet planlaması yaparak KAAN’ın tasarımında radikal değişiklikler yaptı.Motorların itki gücü yükseltildi, faydalı yük miktarı artırıldı. Hava üstünlük uçağı olmasının yanında hava-yer görevlerini de yapabilecek bir platform oluşturuldu.Gövdesi genişledi, ağırlığı arttı, aviyonikleri güncellendi. Böylece oldukça gerçek bir beşinci nesil jet ortaya çıktı.Aydınlık'ın haberine göre; Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye’nin geliştirdiği beşinci nesil savaş jeti KAAN’ın ortak üretimiyle ilgili soruya sürpriz yanıt vererek açık bir teklifte bulundu.Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Bu konuda biz de askeri ve teknik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Geçmişte de tekliflerimiz olmuştur. Bu uçaklarla ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi de dahil olmak üzere, resmi kurumlarımız ve şirketlerimiz arasında çeşitli seviyelerde çalışmalar da yapıldı. Bizim ilgili şirketlerimiz ve birimlerimiz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdiler. Tabi somut işlerin ilgili şirketler arasında görüşülmesi gerekiyor" dedi.