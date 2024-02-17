Mansur Yavaş'tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti

Yavaş, daha önceki dönemlerde büyükşehir belediyesi çalışanlarının zorla mitinglere götürüldüğünü iddia etmiş ve 'Gerçekten emeğini veren insanlarla çalışıyoruz onları ne maçlara götürüyoruz, ne de mitinglere zorla götürüyoruz.' diye konuşmuştu.Hatta Ankaralılara 'Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız.' sözünü vermişti.Ancak Yavaş'ın sözleri ve eylemleri arasında büyük bir çelişki ortaya çıktı. 14 Şubat'ta Etimesgut'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun katılımıyla düzenlenen CHP mitingine EGO'ya ait otobüslerle belediye personeli ve CHP'li vatandaşlar taşınmıştı.Etimesgut'ta belediye personelinin EGO otobüsleriyle miting alanlarına taşınmasının ortaya çıkması büyük tepkilere yol açmıştı. Mansur Yavaş gelen tepkiler üzerine bu sefer de başka bir yol denedi.Dün Haymana'da düzenlenen mitinge görgü tanıklarının ve kameralara yansıyan görüntülerin de açıkça gösterdiği üzere belediye araçlarının yanı sıra ASKİ ve ANFA güvenlik şirketine ait araçlarla belediye personeli Haymana'da düzenlenen CHP mitingine taşındı.Yavaş'ın, CHP mitinglerine belediye otobüsleri ve çalışanlarını belediyeye ait araçlar kullanarak taşıması, kamu kaynaklarının parti amaçlı kullanılması olarak değerlendirildi.