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Mansur Yavaş'tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, daha önce EGO otobüsleri ile belediye personelini CHP mitinglerine taşımasıyla gündeme gelmişti. Bu skandalın ardından Yavaş'tan yeni bir skandal geldi. Bu sefer belediye personeli, belediyeye ait araçlarla Haymana'da düzenlenen CHP mitingine taşındı.

Mansur Yavaş'tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti
Ekleme: 17.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti
Yavaş, daha önceki dönemlerde büyükşehir belediyesi çalışanlarının zorla mitinglere götürüldüğünü iddia etmiş ve 'Gerçekten emeğini veren insanlarla çalışıyoruz onları ne maçlara götürüyoruz, ne de mitinglere zorla götürüyoruz.' diye konuşmuştu.

Mansur Yavaş'tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti

Hatta Ankaralılara 'Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız.' sözünü vermişti.

İKİNCİ SKANDAL GELDİ

Ancak Yavaş'ın sözleri ve eylemleri arasında büyük bir çelişki ortaya çıktı. 14 Şubat'ta Etimesgut'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun katılımıyla düzenlenen CHP mitingine EGO'ya ait otobüslerle belediye personeli ve CHP'li vatandaşlar taşınmıştı.

Etimesgut'ta belediye personelinin EGO otobüsleriyle miting alanlarına taşınmasının ortaya çıkması büyük tepkilere yol açmıştı. Mansur Yavaş gelen tepkiler üzerine bu sefer de başka bir yol denedi.

Mansur Yavaş'tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti

Dün Haymana'da düzenlenen mitinge görgü tanıklarının ve kameralara yansıyan görüntülerin de açıkça gösterdiği üzere belediye araçlarının yanı sıra ASKİ ve ANFA güvenlik şirketine ait araçlarla belediye personeli Haymana'da düzenlenen CHP mitingine taşındı.

Yavaş'ın, CHP mitinglerine belediye otobüsleri ve çalışanlarını belediyeye ait araçlar kullanarak taşıması, kamu kaynaklarının parti amaçlı kullanılması olarak değerlendirildi.


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