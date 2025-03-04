Borsada manipülasyon soruşturması

Borsa İstanbul'da hareketli dakikalar...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlatmıştı.Başlatılan soruşturmaya ilişkin bugün, yeni bir gelişme daha yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi.Soruşturma kapsamında, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Borsa İstanbul'da şubat ayında olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin ihbarlar yapılmıştı.İhbarlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldığını duyurmuştu.SPK'dan yapılan açıklamada, 'Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.' denilmişti.Ani düşüşlerin ardından Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermişti.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün gelen enflasyon verisinin ardından yüzde 4'e yakın yükselmiş ve yaklaşık bir ay sonra 10 bin puan barajını aşmıştı.Endeks, bugün yatay seyirle 9 bin 905 puandan işlem görmüştü.