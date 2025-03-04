İmamoğlu’nun avukatı fena çuvalladı! Verdiği örneklerle usulsüzlüğü itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan, düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu’nun YÖK raporuyla usulsüz olduğu tespit edilen Kıbrıs’taki üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişi savunacağım derken usulsüzlüğü itiraf etti.

Avukat Mehmet Pehlivan, YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanıdığı 1993 yılından sonra yapılan iki ayrı denklik başvurusunu örnek göstererek Ekrem İmamoğlu'nun 1993'ten önceki yatay geçişinin usule uygun olduğunu savundu.Pehlivan verdiği örneklerle Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993'ten sonra tanındığını belirterek bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılındaki yatay geçişinin usulsüz olduğunu itiraf etmiş oldu.