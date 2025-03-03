Karnaval dönüşü kabusa döndü: Çanakkale’de tur otobüsü devrildi, 37 yaralı

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Edirne-Çanakkale kara yolunda meydana geldi. İskeçe Karnavalı dönüşü İzmir'e seyir halinde olan tur otobüsü, Gelibolu yakınlarında kontrolden çıkarak yoldan çıktı. İçinde 44 yolcu bulunan otobüste, 3'ü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın, otobüs şoförü Y.B.'nin direksiyon başında uyuması sonucu meydana geldiği iddia edilirken, yolcuların ilk ifadelerinde, Yunanistan sınırında yaklaşık 5 saatlik bekleyiş nedeniyle otobüs şoförünün yorgun olduğu öne sürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme Jandarma tarafından devam ediliyor.