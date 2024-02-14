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Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!

Gazze Şeridinde masum sivilleri katleden İsrail'den birbiri ardına skandal açıklamalar geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in işgal ordusuna Filistinli kadın ve çocukları vurma emri verdiği ortaya çıktı. Aşırı sağcı İsrail milletvekili Vaturi de, Gazze'de öldürülen sivilleri "terörist" diye niteledi ve "ölmeyi hak etmişlerdir" dedi.

Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!
Ekleme: 14.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bu skandal açıklamayı kabine toplantısı sırasında yaptı.

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, aşırı sağcı ve ırkçı bakan, 'Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz, yaklaşan herkes kafasına bir kurşun yemeli' ifadelerini kullandı.

Daha önce 'Gazze'nin yakılması gerektiği' çağrısında bulunan İsrail'in aşırı sağcı milletvekili Nissim Vaturi de bir kez daha İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savundu.

Meclisteki konuşmasında Filistinliler için 'terörist' ifadesini kullandı. 'Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir.' dedi.

İsrail hükümetinin Refah saldırıları öncesindeki planlarına dair iddialar da ortaya çıktı.

Refah'taki Filistinlilerin çadır kentlere tahliyesi için İsrail'in Mısır'a teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!

Wall Street Journal'in haberinde, Gazze Şeridi'nin güneybatı kesiminde her biri yaklaşık 25 bin çadırdan oluşan 15 kamp alanı kurulmasının teklif edildiği belirtildi.

Mısır'ın İsrail'in teklifi hakkında kamuoyuna açık bir şekilde yorumda bulunmadığının altı çizildi.


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