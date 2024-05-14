Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum'un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yarın batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum'un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluUŞAK °C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 21°CParçalı bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Yozgat ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli- yerel sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı bulutluSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıTOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevreleri ile Erzurum'un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 23°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 19°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 24°CParçalı bulutlu