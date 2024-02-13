Antalya'da sel felaketi! Yollar kapandı kent sular altında kaldı: Eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ile birlikte sağanak yağış felakete dönüştü. Kentte yaşanan hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; merkez 5 merkez Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde okullar 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Bunların yanında valilik kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacağını belirterek, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edilmiştir." dedi.Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya gitti.Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su ile doldu, yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada 'İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle;5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır' denildi.Valilikten 'Antalya merkez ilçelerinde görev yapan 6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personeli 1 gün idari izinli sayılmıştır' mesajı paylaşıldı.Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir' denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır.Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir.' bilgisi verildi.Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.Antalya Valisi Hulusi Şahin sabah saatlerinde selden etkilenen Kepez İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Gece saat 01.00'da başlayan yoğun yağmur ve dolunun ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bin 500 civarında işyeri su baskını ihbar aldıklarını belirten Vali Şahin, "Taşkınlar devam ediyor. Yollarımızda ve alt geçitlerde su birikintilerini getirdiği aksamalar oldu. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. AFAD ve devletin bütün kurumları sahada. Defterdarlık ekiplerimiz hasar tespit çalışmaları yapıyor" dedi.Vali Hulusi Şahin su baskınından dolayı Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü'nün hizmet dışı kaldığını söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'nin giderlerde, geri basmalardan kaynaklanan laboratuarlar ve tomografide görüntüleme cihazlarında problem olduğunu da belirten Vali Şahin, "Normal hale dönmek için var gücümüzle çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.