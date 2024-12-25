Adana'da motosiklet hırsızı yakalandı: Alkolün etkisindeyken çaldım

Adana'da gündüzleri araç cam silen, akşamları da motosiklet hırsızlığı yapan şahıs yakayı ele verdi.Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde G.A.'nın kaldırıma park ettiği motosikleti gözüne kestiren Kadir K. isimli şahıs, gidon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek çaldı.Ertesi gün de hırsızlık yapmayı ihmal etmeyen şahıs, Güzelyalı Mahallesi'ndeki D.Ö.'nün yol kenarına park ettiği motosikletini düz kontak yaparak çalıştırdı.18 Aralık'ta bu kez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne giden Kadir K., S.A.'nın elektrikli bisikletini çalıp, yakındaki markete gitti.Yiyecek ve içecek alan Kadir K., ardından uzaklaştı.Kadir K.'nin, hırsızlık ve alışveriş yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.Motosikleti çalınan kişilerin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Alışveriş yaptığı marketteki kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Kadir K.'nin, kavşaklarda cam silip sürücülerden para topladığı, akşam olunca evine çaldığı motosikletlerle döndüğü belirlendi.Polis, Kadir K.'yi caddede yürürken yakaladı.Şüphelinin evindeki aramada, çaldığı elektrikli bisiklet ile motosikletler bulundu.Emniyete götürülen Kadir K., sorgusunda, 'İçki içmiştim. Alkolün etkisindeyken çaldım. Başka bir şey hatırlamıyorum' dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.