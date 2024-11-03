Bakan Yerlikaya: Bir haftada 3 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24-31 Ekim tarihleri arasındaki trafik denetimleri sonucunu paylaştı.Bakan Yerlikaya, 'Emniyet kemeri kullanmak; trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engelliyor. 2024 yılında Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetim gerçekleştirildi ve 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldı' dedi.Yerlikaya, şöyle devam etti:'Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam:3️ Milyon 8️ bin 247 araç denetlendi.Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı.Hız ihlalinde bulunan 155 bin 2️61,Periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668,Sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 veZorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;Toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı.Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim.'