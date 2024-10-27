İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışına tarihi eser kaçırmaya çalışan iki grup için düzenlediği operasyonda, yaklaşık 2 bin yıllık piton derisi üzerine işlenmiş dini motifli yazma ele geçirdi. 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.Yurtdışına eser kaçırmaya çalışan kaçakçılar, düzenlenen operasyonlar sayesinde kıskıvrak yakalanıyor.Son olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği iki grubu takibe aldı.Ellerindeki tarihi eserleri yurtdışına çıkarmaya çalışan gruplara operasyon düzenledi.Çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Tarihi eserlerden birinin 350 cm uzunluğunda 37 cm genişliğindeki yaklaşık 2 bin yıllık piton derisi üzerine İbranice işlenmiş dini motifli yazma eser olduğu öğrenildi.Ayrıca operasyonda, 140 adet Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait Sikke, 1 adet bronz kadın heykelli, 10 adet yüzük, 6 adet Bilezik, 1 adet kolye, 2 adet hayvan figürlü heykel, 1 adet mühür, 6 adet kolye Ucu, 3 adet ok Ucu, 1 adet gözyaşı şişesi ve 20 adet obje ele geçirildi.Ele geçirilenler ve gözaltına alınan 5 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.