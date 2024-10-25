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Yıldız Tilbe yine imaj değiştirdi

Sürekli saçlarının rengini değiştirmesiyle bilinen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, şimdi de saçlarında bakır rengi denedi.

Ekleme: 25.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:48 / Editör: Atilla Özbir
Yıldız Tilbe yine imaj değiştirdi
Sosyal medya hesabından sık sık özel hayatına daire kareler yayınlayan şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değiştirdi.

Uzun süredir saçlarını koyu renkte kullanan Yıldız Tilbe imaj değişikliğine giderek bakır renge boyattı.

Tilbe yeni imajıyla önceki akşam ilk konserine çıktı. Lacivert payetli elbisesiyle konser veren ünlü şarkıcı, yeni imajıyla çok beğenildi.

HÜRREM SULTAN

Yeni imajıyla sosyal medyada gündem olan Tilbe, Muhteşem Yüzyıl dizisinin efsane karakteri Hürrem Sultan'a benzetildi.

Yıldız Tilbe yine imaj değiştirdi