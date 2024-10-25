PKK’nın baş gelir kaynağına ağır darbe! 105 kilogram 800 gram eroin ve 92 kilogram skunk ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın baş gelir kaynağı olan uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Adana'da polis tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 105 kilogram 800 gram eroin ve 92 kilogram skunk ele geçirdi. Narkotik ekipleri eroini, karı-kocanın bulunduğu pikapta, sentetik uyuşturucu skunkı ise bir kamyonda ele geçirdi.İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, operasyonları gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarının hep süreceğini kaydederek Arıkan, "Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucu ile mücadeleyle olan kararlılığımızı söylemiştik. Dün olduğu gibi bugünde uyuşturucu tacirleriyle mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Siz sokağa ne kadar hakim olursanız, sokakta ne kadar suçluyu adalet mekanizmasının karşısına çıkartıp onların gerekli cezaları almasını sağlarsanız dışardaki vatandaşlarımız, aynı zamanda bizim de akrabalarımız, eşimiz, dostumuz evinde gayet rahat bir şekilde uyur. Israrla, 'sokağa hakim olun' diyorum daha da başka bir şey demiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan karı-koca ile birlikte toplam 3 kişi tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu geldiği yönünde istihbarat aldı. Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde Nazım G. idaresindeki pikap, İncirlik park alanında durdurdu. Araçtaki Nazım G. ve eşi Gazal G. gözaltına alındı. Pikapta yapılan aramada 210 pakette toplam 105 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde Gazal G.'nin, "Aracı eşim kullanır maddelerden herhangi bir bilgim yoktur" dediği öne sürüldü. Nazım G. ise susma hakkını kullandı. Karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Narkotik polisleri Mehmet T.'nin kamyonuyla kente yüklü miktar uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Polis, Mehmet T.'nin kullandığı kamyonu takip etmeye başladı. Takip sonucunda İncirlik park alanında Mehmet T.'nin kullandığı araç durduruldu. Şüpheli gözaltına alınırken, kamyonda yapılan aramada 155 pakette 92 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için taşıdım" dediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, başarılı iki ayrı operasyon gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarının hep süreceğini kaydederek Arıkan, "Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucu ile mücadeleyle olan kararlılığımızı söylemiştik. Dün olduğu gibi bugünde uyuşturucu tacirleriyle mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Siz sokağa ne kadar hakim olursanız, sokakta ne kadar suçluyu adalet mekanizmasının karşısına çıkartıp onların gerekli cezaları almasını sağlarsanız dışardaki vatandaşlarımız, aynı zamanda bizim de akrabalarımız, eşimiz, dostumuz evinde gayet rahat bir şekilde uyur. Israrla, 'sokağa hakim olun' diyorum daha da başka bir şey demiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.