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MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Ekleme: 25.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:50 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklama şöyle: Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.