MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklama şöyle: Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.