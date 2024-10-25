MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklama şöyle: Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.