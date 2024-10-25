Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO fuarında stantları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı 4. Gününde stantları ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı 4. gününde ziyaret etti.Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte fuar dış alanında kurulan BAYKAR ve ASELSAN dış sergi alanını gezdi.Başkan Erdoğan daha sonra TUSAŞ standını ziyaret ederek fotoğraf çekildi. Ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuar alanından ayrıldı.