Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 733 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 136 bin 500 lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.005,13 'den, çeyrek altın​ ise 5.144,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 25 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.004,57Satış 3.005,13Alış 5.089,00Satış 5.144,00Alış 10.149,00Satış 10.284,00Alış 20.297,00Satış 20.495,00Alış 2.726,58Satış 2.726,83