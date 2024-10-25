Adana'da 10 kilo 244 gram metanfetamin bulundu

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 kilo 244 gram metanfetamin ele geçilirken, bir kadın şüpheli de gözaltına alındı.

Adana'da ekipler, bir evde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar aldı.Bu ihbar üzerine eve baskın yapan jandarma ekipleri, hassas burunlu köpek ile arama yaptı.Yapılan aramada köpek, elbise dolabındaki valize tepki verdi.Ekipler valizi açtığında 10 kilo 244 gram metanfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayın şüphelisi olarak 26 yaşındaki N.Ü.G. isimli kadın gözaltına alındı.