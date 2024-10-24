Alanya’da temizlik yaparken yangın çıkardı

Alanya’da bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan kişi yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinde söndürüldü.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde K.B, temizlik amacıyla bahçesindeki otları yakmak istedi. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler çevredeki ağaçları sardı. İhbar üzerine olay yerine. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.