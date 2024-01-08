Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2023'te otomotiv, emlak ve gıda sektörlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğa 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2023'te otomotiv, emlak ve gıda sektörlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı 18 bin 780 denetim gerçekleştirildi, 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulandı." denildi.