İstanbul'da yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler İBB binasını taşladı

İstanbullular yeni yıla zamlarla başladı.Toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam oranlarının görüşüldüğü UKOME toplantısı İstanbul'da Merter'deki İBB binasında yapıldı.Toplantıdan taksi ücretlerine yüzde 28,9 zam kararı çıktı.Toplantı öncesinde yüzde 65 zam talep eden taksicileri bu oran tatmin etmedi.Kararın duyurulmasından sonra ortalık karıştı. Yıllardır yolculara karşı tutumları ve trafikteki davranışlarıyla toplumun büyük bir kesiminin tepkisini çeken taksiciler yine olumsuz bir tabloya sebep oldu.İBB'nin UKOME toplantısını yaptığı salonun önünde toplanan taksiciler binayı taşladı. Arbede çıkartan öfkeli grup binaya girmeye çalıştı.Kalabalığa güvenlik güçleri müdahale etti. Binanın taşlandığı ve tepkilerin yükseldiği anlar kameralara yansıdı.